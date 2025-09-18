با آغاز آخرین روز‌های شهریور، محور‌های شمالی کشور و آزادراه‌های مهم تهران-شمال و کرج-قزوین، شاهد ترافیک سنگین و پرحجم هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای شمالی کشور نشان‌دهنده ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، در محدوده پل زنگوله تا سیاه بشه است.

همچنین در آزادراه تهران-شمال مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در بازه تونل شماره ۱۷ تا ۱۸ و همچنین تونل البرز تا انتهای آزادراه گزارش شده است. محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، به ویژه محدوده تهران تا بومهن با ترافیک سنگین همراه است.

آزادراه‌های تهران-پردیس و قزوین-رشت نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت وضعیت ترافیکی سنگینی دارند. در سایر محورها نیز ترافیک سنگین در آزادراه کرج-قزوین در محدوده پل حصارک تا کمالشهر و در آزادراه قزوین-کرج-تهران از پایین شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است.

از نظر وضع جوی، بارش باران در برخی از محورهای استان‌های گیلان و اردبیل به ثبت رسیده است، در حالی که محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. رانندگان و مسافران توصیه می‌شوند با احتیاط و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در این محورها تردد کنند.