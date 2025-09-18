پخش زنده
رییس جمهور ایرلند در سخنانی ضمن انتقاد شدید از خشونتهای رژیم صهیونیستی به همراه نسل کشی و سرکوب فلسطینیان، خواستار اخراج این رژیم از سازمان ملل شد.
به گزارش سرویس بین لملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایریش تایمز، مایکل دانیل هیگینز رییس جمهور ایرلند در سخنرانی اش اعلام کرد: معتقدم اتحادیه اروپا وقتی برخی از قویترین اعضایش تصمیم میگیرند در تماشای کودکان رنجکشیده در آنچه که یک تجاوز انسانی و واقعاً فجیع علیه مردم است، سکوت کنند، به هر معنایی، به شدت دشوار خواهد بود.
فکر میکنم چیزی که بسیار جالب است، حتی پوشش رسانههای خبری امروز نیز هست. متوجه شدم آقای روبیو در منطقه است و به مردمی که با آنها سروکار دارد و به دنبال غیرنظامی کردن آنهاست، به عنوان وحشی اشاره کرده است. فکر میکنم جنبه دیگر آن، به نظر من، بسیار بسیار مهم، نحوه نادیده گرفتن درد و رنج فلسطینیان از سوی آمریکا است.
نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، اغتراض به جنایات اسراییل را شاخهای از یهودستیزی نامیده است و این چیزی است که من هم باید بگویم، چون خودم بخشی از آن بودم، این ایده است که میتوانید دروغ روی دروغ ببافید و هر کسی را که مخالف آن نسلکشی است، یهودستیز بنامید.
من در مراسم تحلیف پاپ لئو در کنار رئیس جمهور اسرائیل ایستاده بودم و به او گفتم که دو محموله غذای ایرلندی وجود دارد. او به من گفت که آنها ظرف همان روزی که سفارت ما یهودی ستیزی را محکوم اعلام کند، تحویل داده خواهند شد.
آنها امروز در اردن هستند، زیرا کلمات هیچ معنایی ندارند؛ و من فکر میکنم که جهان نیز، به نظرم ما به یک گردهمایی بسیار مهم سازمان ملل نزدیک میشویم. سازمان ملل در خطر است. قوانین بینالمللی و قانون توهینهای بلند مبتنی بر دروغ و ناراستی در خطر است. این ایده که، برای مثال، قویترین نظام در جهان باید در همه چیز و در هر جنبهای از زندگی غالب باشد؛ و من خودم معتقدم که نوع اقداماتی که اکنون ضروری است، طرد کسانی است که نسلکشی میکنند و علاوه بر آن کسانی که با تسلیحات از نسلکشی حمایت میکنند. ما باید به طرد آنها از خود سازمان ملل متحد نگاه کنیم؛ و دیگر نباید در رابطه با پایان دادن به روابط تجاری با افرادی که چنین خشونتها و نسل کشی را بر همنوعان ما تحمیل میکنند، تردید کنیم.