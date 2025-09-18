به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: سی و یکمین دوره مسابقات ملی رفاقت مهر با هدف توانمندسازی جوانان و ارتقای مهارت‌های امدادی، در مجتمع جمعیت هلال‌احمر شهرستان فارسان برگزار شد.

بیژن طاهری افزود: در این دوره از مسابقات که با حضور ۱۱ تیم پنج‌نفره از شهرستان‌های یازده‌گانه استان برگزار شد، شرکت‌کنندگان در دو بخش آزمون کتبی و عملی به رقابت پرداختند.

وی گفت: رشته‌های امدادی شامل اسکان اضطراری، ارزیابی مصدوم، احیای قلبی ریوی، کنترل خونریزی، پانسمان و بانداژ، آتل‌بندی و حمل مصدوم بود و رشته غیرامدادی به زبان انگلیسی اختصاص یافت.

طاهری گفت: در بخش دختران، تیم شهرکرد مقام اول، بروجن دوم و فارسان سوم را کسب کرد. در بخش پسران نیز تیم فارسان به مقام اول دست یافت و شهرکرد و سامان به ترتیب دوم و سوم شدند.