به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامعلی سرلک به خبرنگار ما گفت: بر اساس طرح ملی احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور برای جبران ناترازی‌ها هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: در شهرستان اندیمشک به همه اداره ها، دهیاری‌ها، بخش صنعت و کارخانه‌داران ابلاغ شده تا در این زمینه همکاری کنند و بسته‌های حمایتی لازم نیز پیش‌بینی شده است.

سرلک ادامه داد: سرمایه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در مدت ۴ سال بازگشت خواهد داشت و برای سرمایه‌گذاران مقرون به صرفه خواهد بود.

مدیر توزیع برق اندیمشک اضافه کرد: که اداره برق این شهرستان احداث چهار نیروگاه سه‌مگاواتی با سرمایه‌گذاری وزارت نیرو را در دستور کار قرار داده و تاکنون دو قطعه زمین از جهاد کشاورزی برای اجرای این طرح آماده شده که به‌زودی عملیات اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی سه مگاواتی آغاز می‌شود.

وی می‌گوید: درباره بهسازی شبکه‌های برق در بخش تبدیل سیم به کابل، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ کیلومتر از شبکه‌های دارای سیم فرسوده نوسازی شده و ۲۰ دستگاه ترانس زیرخط احداث شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در بخش مسکن ملی نیز ۲۰ میلیارد تومان برای نصب ترانس و احداث شبکه روشنایی هزینه شده است.

سرلک اظهار داشت: در بخش الوار گرمسیری اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های برق روستایی با اعتباری حدود ۱۰ میلیارد تومان انجام شده و ۱۰۰ درصد روستا‌های آنجا عملیات سیم به کابل آنها انجام شده است.

وی بیان کرد: اکنون ۹۵ درصد از روستا‌های این بخش برق دارند و تنها چند روستا در انتظار تکمیل کد روستایی هستند تا کارشان نهایی شود.

غلامعلی سرلک گفت: در بخش مرکزی ۸ میلیارد تومان برای بهسازی شبکه و نصب ترانس هزینه شده و عملیات‌های قابل تقدیری در این زمینه انجام شده است.

برق رسانی به منطقه سختگذر تله زنگ نیازمند ساخت ۲۲ کیلومتر شبکه

مدیر توزیع برق اندیمشک گفت: یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دست اجرا برق‌رسانی به محل صعب‌العبور تله‌زنگ است که نیازمند احداث ۲۲ کیلومتر شبکه است که این طرح با وجود دشواری‌های فراوان باید به هر شکل ممکن به سرانجام برسد که تاکنون در استان خوزستان طرحی مشابه آن اجرا نشده است.

وی افزود: با توجه به برگزاری مناقصات مربوط به توزیع برق این هفته مناقصه‌ای کوچک در سایت بارگذاری شده و مناقصه اصلی طرح تله‌زنگ نیز کمتر از یک ماه دیگر انجام خواهد شد.

سرلک ادامه داد: در راستای توسعه انرژی خورشیدی میان عشایر تاکنون حدود ۱۳۰ دستگاه پنل خورشیدی میان عشایر کوچ‌رو توزیع که روشنایی و امکان شارژ وسایل برقی را برای آنها فراهم می‌کند، هر دستگاه حدود ۸۰ میلیون تومان قیمت دارد که تنها ۳ میلیون تومان آن توسط عشایر پرداخت و مابقی از طرف وزارت نیرو تأمین شده است.

وی بیان کرد: تا پایان سال جاری برنامه داریم ۷۰ کیلومتر دیگر از شبکه سیمی را به کابل تبدیل کنیم و در کنار این اقدامات احداث ساختمان توزیع برق شهر چم گلک نیز در حال اجراست.

سرلک عنوان کرد: با توجه به خشکسالی و افزایش مصرف برق مردم باید در حد امکان برای مدیریت مصرف همراهی کنند.

وی اضافه کرد: جمع‌آوری ماینر‌های غیرمجاز ادامه دارد و تاکنون ۲۳۰ دستگاه شناسایی و جمع‌آوری شده و در این زمینه در استان رتبه اول را داریم.