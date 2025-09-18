افزایش سفرها و ورود گردشگران به استان همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ علی فکری افزود: تا به امروز در تعطیلات تابستانی ۸ درصد تردد‌ها نسبت به پارسال افزایش یافته است.

او تأکید کرد: با وجود افزایش تردد‌ها در استان، میزان تصادف فوتی ۱۵ درصد و تصادف جرحی و خسارتی ۲۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس پلیس راه استان همدان، مهمترین عامل تصادف‌ها در جاده‌های استان را خواب آلودگی و سبقت گرفتن غیر مجاز عنوان و تصریح کرد: رانندگان با بررسی خودرو پیش از سفر و داشتن استراحت به ازای هر دو ساعت رانندگی و رعایت نکات ایمنی می‌توانند سفری ایمن برای خود و دیگران را داشته باشند.