پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه استان همدان گفت: در هفته پایانی تعطیلات تابستانی میزان ورود مسافران و ترددها در جادههای استان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ علی فکری افزود: تا به امروز در تعطیلات تابستانی ۸ درصد ترددها نسبت به پارسال افزایش یافته است.
او تأکید کرد: با وجود افزایش ترددها در استان، میزان تصادف فوتی ۱۵ درصد و تصادف جرحی و خسارتی ۲۰ درصد کاهش یافته است.
رئیس پلیس راه استان همدان، مهمترین عامل تصادفها در جادههای استان را خواب آلودگی و سبقت گرفتن غیر مجاز عنوان و تصریح کرد: رانندگان با بررسی خودرو پیش از سفر و داشتن استراحت به ازای هر دو ساعت رانندگی و رعایت نکات ایمنی میتوانند سفری ایمن برای خود و دیگران را داشته باشند.