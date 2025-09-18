به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی امیری گفت: در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری که جمعی از مسئولان شهری و انتظامی نیز حضور داشتند، معضل توقف خودرو‌های سنگین در معابر و خیابان‌های شهر شیبان که موجب سد معبر، ایجاد ترافیک و نارضایتی شهروندان شده است، به‌صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکار‌های عملی جهت ساماندهی این وضعیت گرفته شد.

وی در حاشیه این نشست با تأکید بر اینکه حفظ حقوق شهروندان و ارتقای امنیت و آسایش عمومی در اولویت اقدامات دادگستری قرار دارد، اظهار داشت: توقف بی‌ضابطه خودرو‌های سنگین در سطح شهر نه تنها موجب اخلال در نظم شهری و نارضایتی مردم می‌شود، بلکه خطرات و آسیب‌های اجتماعی متعددی نیز در پی دارد. مصوبات این شورا با هدف ساماندهی وضعیت موجود و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و انتظامی به اجرا درخواهد آمد و دادگستری شهرستان با جدیت اجرای آن را پیگیری خواهد کرد.

جابر امام‌قلی‌پور، دادستان عمومی و انقلاب باوی در ادامه جلسه با اشاره به نقش نظارت مستمر در پیشگیری از تخلفات، گفت: دادستانی ضمن حمایت از مصوبات شورا، اجرای دقیق آن را از همه دستگاه‌های مسئول مطالبه خواهد کرد و با هرگونه ترک فعل یا سهل‌انگاری در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.

در پایان، مقرر شد گزارش روند اجرای تصمیمات به صورت مستمر به شورای پیشگیری از وقوع جرم ارائه شود.