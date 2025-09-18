پخش زنده
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، همکاری نزدیک میان نهادهای اجرایی و بخش خصوصی را شرط توسعه معادن خواند و جذب سرمایهگذار و تامین زیرساختها را از اولویتها دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست مشترک استاندار یزد با مدیران ارشد ایمیدرو و ایمپاسکو (شرکت تهیه و تولیو مواد معدنی ایران) و فعالان اقتصادی استان، محورهای اصلی گفتوگو شامل جذب سرمایهگذاران جدید، رفع کمبود نیروی انسانی متخصص، اولویتبندی زیرساختها و شناخت موانع تولید بود.
استاندار یزد به ضرورت نگاه عملیاتی و نتیجهمحور در اجرای طرحهای معدنی تأکید کرد و خواستار پرهیز از اقدامات نمادین شد.
مدیرعامل ایمپاسکو نیز گزارش کاملی از ظرفیتها و چالشهای حوزه معدنی استان ارائه کرد. در پایان جلسه، ظرفیتها و مشکلات شهرستانهای بهاباد و چاهگز بهصورت ویژه بررسی شد و حضور معاونان استاندار و فعالان اقتصادی استان، بر اهمیت این موضوع افزود.