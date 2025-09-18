تاکید استاندار ایلام بر ارتقای کیفیت نان و ساماندهی شبکه توزیع آرد
استاندار ایلام گفت: کیفیت نان ایلام با آموزش و ساماندهی شبکه توزیع آرد باید ارتقا و ساماندهی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست شورای آرد و نان استان اظهار داشت: نان به عنوان اصلیترین کالای مصرفی در سبد خانوار جایگاه ویژهای دارد و باید برای کیفیت آن، در بحث شبکه توزیع آرد و مقابله با تخلفات این حوزه تدابیر جدی اندیشیده شود.
وی افزود: عدالت در پرداخت دستمزد نانوایان از موضوعات اساسی است که میتواند به ارتقای کیفیت نان کمک کند.
استاندار ایلام نظارت مردمی را گستردهترین و موثرترین شبکه ارزیابی عملکرد نانواییها دانست و اضافه کرد: با راهاندازی سامانه نظارت مردمی و مشارکت شهروندان میتوان در بهبود کیفیت نان گام بلندی برداشت.
وی با تاکید بر اهمیت آموزش در این حوزه گفت: سازمان فنی و حرفهای، اتحادیه نانواییها و دانشکده کشاورزی باید با برنامهریزی تخصصی در زمینه آسیبشناسی کیفیت گندم و نان ورود کنند.
استاندار ایلام گفت: نان بیکیفیت هزینههای درمانی مردم را افزایش میدهد و به همین دلیل کمیته آنالیز کیفیت و قیمت نان در استان فعال خواهد شد.
وی خواستار برگزاری منظم جلسات شورای آرد و نان شهرستانها بهصورت ماهانه شد و اضافه کرد: توزیع آرد باید عادلانه و متناسب با سرانه مصرف باشد و هرگونه عرضه خارج از شبکه با برخورد جدی همراه خواهد شد.
استاندار ایلام همچنین بر لزوم توسعه نان کامل بهعنوان مولفهای برای ارتقای سلامت شهروندان تاکید کرد و یادآور شد: اجرای طرح دوگانه سوز کردن نانواییها و حرکت به سمت استفاده از انرژی خورشیدی در واحدهای نانوایی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی مطرح کرد: کیفیت نان مطالبه اصلی مردم است و در این مسیر، نانواییهای نمونه باید مورد تشویق قرار گیرند و کارخانههای مرتبط نیز حمایت و نظارت بیشتری دریافت کنند تا شاهد تحولات مثبت در حوزه نان باشیم.