فرماندار مرکز لرستان با اشاره به ناترازی انرژی در سطح کشور بر تحقق سهم ۷۵ مگاواتی خرم آباد تا پایان برنامه راهبردی توسعه این شهرستان تأکیدکرد و گفت: پنل‌های خورشیدی فناوری نوین برای تولید انرژی پاک و پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین درمنان امروز ۲۷ شهریور در جلسه با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گفت: استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تولید انرژی پاک یکی از راه‌های مؤثر و پایدار برای کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و کاهش آلودگی محیط زیست است.

وی با اشاره به ناترازی انرژی در سطح کشور بر تحقق سهم ۷۵ مگاواتی خرم‌آباد تا پایان برنامه راهبردی توسعه این شهرستان تأکید کرد و افزود: برای ادارات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، چاه‌های آب کشاورزی، بخش خصوصی، مصارف خانگی و تجاری، ساختمان‌های جدیدالاحداث هر کدام در این نقشه راه سهم تعیین شده و همه ما مکلف به تحقق آن هستیم.

جلال شیخ‌پور، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان هم برای سرمایه‌گذاری ۳۶۰ میلیارد تومانی احداث نیروگاه خورشیدی در صورت تأمین زمین و پرداخت هزار فقره تسهیلات به متقاضیان روستایی و شهری واجد شرایط، اعلام آمادگی کرد.