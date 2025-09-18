پخش زنده
مدیر کل هواشناسی خوزستان برای روزهای آینده کاهش محسوس دما، رشد ابر و وقع رگبارهای نقطهای در ارتفاعات استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز افزایش یک تا ۲ درجهای دما در سطح استان مورد انتظار است، اما از فردا تا روز یکشنبه به ویژه روز یکشنبه روند کاهش محسوس دما در سطح استان پیش بینی میشود.
وی افزود: در روزهای شنبه و یکشنبه، به ویژه روز یکشنبه، با توجه به شرایط ناپایداری جو، رشد ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای نقطهای در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.
سبزه زاری ادامه داد: همچنین طی امروز تا اواسط هفته آینده سرعت وزش بادها در بخشهای غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان، در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود، بنابراین خیزش گردوغبارهای محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق محتمل است.
مدیر کل هواشناسی خوزستان شمال خلیج فارس را در این ایام مواج پیش بینی کرد و گفت: در شبانه روز گذشته بندر ماهشهر و بستان با دمای ۴۵.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۶.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
به گفته سبزه زاری؛ در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۷ درجه و کمینه دمای ۲۸.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.