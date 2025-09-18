اهدای ۱۲۰ بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند لیلان

به مناسبت هفته وقف و در راستای اجرای طرح ملی مهر تحصیلی ۱۲۰ بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند شهرستان لیلان اهدا شد.