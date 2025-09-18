اهدای ۱۲۰ بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان نیازمند لیلان
به مناسبت هفته وقف و در راستای اجرای طرح ملی مهر تحصیلی ۱۲۰ بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان نیازمند شهرستان لیلان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،مهدی راحلی رئیس اداره اوقاف شهرستان لیلان گفت:به مناسبت هفته وقف اداره اوقاف این شهرستان با هدف اجرای نیات واقف خیراندیش و در قالب طرح مهر تحصیلی سازمان اوقاف اقدام به توزیع ۱۲۰ بسته لوازمالتحریر به ارزش یک میلیارد ریال در بین دانشآموزان نیازمند منطقه کرد.
گفتنی است این بستهها با حمایت مالی موقوفه مرحوم علیاکبر سلیمانی تامین شده است.