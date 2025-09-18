تیم هندبال پسران کمتر از ۱۷ سال ایران در دور دوم قهرمانی آسیا باید با کویت، قطر و اردن مصاف دهد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران که با کسب ۳ پیروزی پیاپی و کسب هر ۶ امتیاز مرحله مقدماتی به عنوان صدرنشین به جمع ۸ تیم برتر نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا صعود کرده، در گروه B این مرحله باید با کویت، قطر و اردن دیدار کند.

براین اساس پسران کشورمان ابتدا با کویت مصاف می‌دهند، سپس به دیدار قطر می‌روند و در بازی ششم خود اردن را پیش رو دارند.

برنامه کامل دیدار‌های تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران در دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا به این شرح است:

جمعه - ۲۸ شهریور -ساعت ۱۵:۳۰/ ایران - کویت

شنبه - ۲۹ شهریور -ساعت ۱۵:۳۰/ ایران - اردن

یکشنبه - ۳۰ شهریور - ساعت ۱۹:۳۰/ایران - قطر

بنابراین فردا، جمعه، تیم هندبال کشورمان باید در نخستین بازی خود در مرحله نهایی قهرمانی آسیا با کویتی بازی کنند که یک برد مقابل هنگ‌کنگ و یک شکست برابر بحرین در کارنامه دور مقدماتی اش دارد.

در گروه A این مرحله نیز بحرین، عربستان سعودی، کره‌جنوبی وچین تایپه همگروه هستند.

در گروه C پرزیدنت کاپ نیز هنگ‌کنگ، هند، مالدیو، چین و سوریه قرار گرفتند.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا روز سوم مهر به کار خود پایان می‌دهد.