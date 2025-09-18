به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول واحد فراهم آوری پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در پنجمین ایثار ماندگار استان کهگیلویه و بویراحمد مرحوم محسن عباسی ۳۵ ساله ساکن روستای تولگهی بویراحمد بر اثر سقوط از درخت مصدوم و در بیمارستان شهید جلیل یاسوج بستری شد.

سینا سعیدی با بیان اینکه پس از تایید مرگ مغزی این بیمار با رضایت خانواده اش اعضای بدنش به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد، افزود: با همکاری دو گروه پزشکی دانشگاه‌های یاسوج و شیراز از این بیمار دو کلیه و کبد از بدنش جدا و برای پیوند به بیماران به بیمارستان سینای شیراز منتقل شد.

سعیدی با بیان اینکه خانواده عباسی در حوزه ایثار و از خودگذشتگی پیشقدم هستند، اضافه کرد: پسر عموی محسن عباسی به نام حمید عباسی نیز در سال ۱۳۸۳ که بر اثرسانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده اش اعضای بدنش به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.

خبر دیگر اینکه در ششمین مورد اهدا عضو در استان در سالجاری مرحوم گلنسا نوید زاده ۴۴ ساله ساکن منطقه پراشکفت بر اثر سانحه تصادف مصدوم و به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شد.

مسئول واحد فراهم آوری پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: پس از تایید مرگ مغزی وی با همکاری

دو گروه پزشکی دانشگاه‌های یاسوج و شیراز از این بیمار دو کلیه و کبد از بدنش جدا و برای پیوند به بیماران به بیمارستان سینای شیراز منتقل شد.

سعیدی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن ۶ بیمار مرگ مغزی در کهگیلویه و بویراحمد به بیماران نیازمند اهدا شده است.