سردار یدالله جوانی در جمع نخبگان بسیجی گفت: هر کس برای مقابله با جمهوری اسلامی موضوع آزادی ایران را مطرح می‌کند دروغی آشکار می‌گوید، زیرا ما در جنگ روایت‌ها هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، نشست سیاسی نخبگان بسیج اقشار، امروز با حضور سردار جوانی در کرمان برگزار شد.

در این نشست معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه هر اقدامی، اگر به هنگام و متناسب با شرایط باشد اثربخش می‌شود گفت: رهبر معظم انقلاب در شب عاشورا به مداح اهل بیت گفت؛ ای ایران بخوان و این درس بزرگی بود برای کسانی که دنبال بصیرت افزایی هستند.

سردار جوانی افزود: با بازگشایی مدارس باید فلسفه‌ای ایران بخوان برای دانش آموزان تبیین شود و آنها بدانند دشمن علی رغم اینکه تاکید می‌کند مشکلش با جمهوری اسلامی است، اما ایران را نشانه رفته است.

وی تاکید کرد: هر کس برای مقابله با جمهوری اسلامی موضوع آزادی ایران را مطرح می‌کند دروغی آشکار می‌گوید، زیرا ما در جنگ روایت‌ها هستیم و دشمن به تطهیر چهره‌های وابسته و خائن روی آورده و این موضوع باید به درستی تبیین شود.

معاون سیاسی سپاه افزود: غرب ۵ سیاست را در قبال مردم ایران دنبال می‌کند که کوچک سازی و تجزیه ایران مهم‌ترین آنهاست.

وی سیاست عقب نگه داشتن ایران و جلوگیری از پیشرفت/ انزوا / وابسته کردن و نابودی هویت اسلامی را چهار سیاست دیگر غرب دانست و گفت: ملت ایران با احیای خودباوری، جلوی سیاست‌های غرب ایستاده، زیرا این ملت، ملت امام حسین است و سربلندی این ملت در ایستادگیست.

سردار جوانی با بیان اینکه امروز ملت ایران با جنگ ترکیبی دشمن روبه‌رو است، گفت: این جنگ سال‌هاست ادامه دارد و در خرداد امسال نیز بُعد نظامی آن فعال شد. اگرچه جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی متوقف شد، اما جنگ ترکیبی همچنان در جریان است و این شرایط اقتضا می‌کند که ما نیز با جهاد ترکیبی در همه حوزه‌ها وارد میدان شویم.

معاون سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه جنگ نرم و جنگ شناختی محور این نبرد است، ادامه داد: دشمن بیش از ۶۰ درصد فعالیت‌های خود را بر فضای مجازی و رسانه‌ها متمرکز کرده و به همین دلیل قرارگاه جهاد تبیین مأموریت اصلی مقابله با این عرصه را بر عهده دارد. جنگ شناختی یعنی جنگی دائمی و فعال که توقف‌پذیر نیست.

وی با اشاره به نقش روایت‌سازی در جنگ نرم دشمن گفت: هدف اصلی دشمن تحریف واقعیت‌هاست چه با روایت‌های مثبت‌نما و چه منفی‌نما. وظیفه ما این است که روایت صحیح و واقعی را در اختیار جامعه قرار دهیم و اجازه ندهیم دشمن در میدان روایت موفق شود.

سردار جوانی با اشاره به تجربه‌های تاریخی ملت ایران گفت: آمریکا و صهیونیسم طی سال‌های گذشته توطئه‌های بسیاری را علیه منطقه و ایران طراحی کردند، اما همه با شکست مواجه شد. شهید سلیمانی نیز بار‌ها تأکید می‌کرد که دست‌کم ۲۰ توطئه بزرگ آمریکا در منطقه با شکست کامل روبه‌رو شد اگر حتی یکی از آنها موفق می‌شد، سیمای منطقه به کلی تغییر می‌کرد.

وی افزود: دشمن سال‌ها برای تکه‌تکه کردن ایران برنامه‌ریزی کرده بود. هدف آنها ایجاد اسرائیل بزرگ و حذف ایران به‌عنوان قدرت اصلی منطقه بود. اما ملت ایران با مقاومت این نقشه‌ها را خنثی کرد و امروز باید روایت ما، روایت پیروزی و فتوحات باشد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین راه‌های جهاد امیدآفرینی، جهاد تبیین است. ما باید موفقیت‌ها و دستاورد‌های خود را در برابر دشمنان بزرگ به‌عنوان الگوی امید به جامعه معرفی کنیم.

وی افزود: قرارگاه جهاد تبیین زمانی موفق خواهد بود که همه ظرفیت‌ها فعال شود. همان‌طور که دفاع مقدس با حضور مردم شکل گرفت. جهاد تبیین نیز باید مردمی باشد. هنر این قرارگاه شناسایی ظرفیت‌ها در دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد، بازار و روستا‌ها و به‌کارگیری هدفمند آنهاست.

سردار جوانی یکی از موضوعات محوری جهاد تبیین را تبیین «درستی راه انقلاب» دانست و گفت: دشمنان و برخی افراد در داخل تلاش می‌کنند القا کنند که مسیر انقلاب اشتباه بوده، اما حقیقت این است که این راه، راه خدا و همه انبیا و اولیای الهی است راهی که امام خمینی (ره) آغاز کرد و امروز مقام معظم رهبری پرچمدار آن است.

وی تأکید کرد: برخی سعی می‌کنند با تطهیر رژیم پهلوی، روایت انقلاب اسلامی را تحریف کنند که باید برای نسل جوان روایت درست از مردمی بودن انقلاب و فساد و وابستگی رژیم پهلوی بیان شود. این انقلاب اگر پشتوانه مردمی نداشت، هرگز در سال ۵۷ پیروز نمی‌شد.

معاون سیاسی سپاه در بخش دیگری از سخنانش گفت: عده‌ای می‌پذیرند که راه انقلاب درست است، اما می‌گویند در برابر قدرت‌های بزرگ نمی‌توانیم. این تفکر همان چیزی است که پیش‌تر هم القا می‌شد مانند سخن رزم‌آرا در مجلس که می‌گفت ایرانی حتی نمی‌تواند آفتابه بسازد امام خمینی (ره) بر این تفکر غلبه کرد و باور «ما می‌توانیم» را در ملت ایجاد نمود. امروز هم همین باور باید تقویت شود.

وی افزود: جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که ما می‌توانیم. ملت ایران منابع، ظرفیت انسانی، رهبری حکیم و مهم‌تر از همه خداوند را دارد؛ بنابراین باید به پیروزی فکر کرد نه شکست، زیرا وعده الهی نصرت مؤمنان است.

سردار جوانی با اشاره به نقش کلیدی رهبر معظم انقلاب در مدیریت جنگ اخیر گفت: دشمن با تصور پیروزی سریع نقشه‌های دقیقی برای سقوط تهران و تجزیه ایران کشیده بود. حتی نشست‌هایی برای دوران پس از جمهوری اسلامی برگزار کرده بودند، اما رهبر معظم انقلاب در همان ساعات اولیه خطاب به دشمن فرمودند: اشتباه کردید بیچاره خواهید شد. این نگاه توحیدی و اعتماد به نصرت الهی بود که محاسبات دشمن را به‌هم ریخت.

وی ادامه داد: باید در جهاد تبیین این نعمت رهبری را برای مردم معرفی کنیم. دشمنی که همه چیز را آماده کرده بود، در برابر قدرت ایمان و مقاومت ملت ایران به زانو درآمد. این حقیقت باید به‌عنوان عامل امید و انسجام ملی تبیین شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران در پایان بر اهمیت وحدت ملی تأکید کرد و گفت: دشمن ایران را هدف گرفته و هرکس که ایرانی است باید پای کار بیاید. محور این وحدت ولایت فقیه است همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند: «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور آسیب نرسد» امروز نیز تبعیت از ولایت و انسجام ملی، رمز پیروزی در برابر جنگ ترکیبی دشمن است.