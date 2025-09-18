پخش زنده
پارک «مینیوُرلد» ملایر تجلیگاه هنر و معماری ایران زمین به شکل مینیاتوری، زیبایی و عظمت معماری جهانی را به نمایش میگذارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ملایر، شهری نهفته در آثار تاریخی، باستانی و جاذبههای طبیعی، امروز یکی از مقاصد نوظهور در عرصه گردشگری محسوب میشود.
در این میان مجموعه تفریحی و توریستی «مینیوُرلد» یا «جهان کوچک» این شهر زیبا را بر بام گردشگری ایران زمین نشانده است.
تجربهای بینظیر برای یک سفر ارزان نوروزی است و دور دنیا را میتوان در ۸۰ دقیقه به پایتخت مبل و منبت ایران زمین طی کرد، گزافه نیست اگر بگوییم ملایر عروس شهرهای استان همدان است و به واسطه جاذبههای بیبدیلش، دروازههای گردشگری خود را به روی گردشگران گشوده تا از این منظر، تکمیل کننده پازل گردشگری پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین باشد و برای اولینهای این حوزه یکّهتاز است.