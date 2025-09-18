پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: با گسترش نخلستانها و استفاده از فناوری روز، دزفول به یکی از قطبهای اصلی تولید خرما در کشور تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده در حاشیه نشست تخصصی و کارگاه آموزشی که برای نخلداران دزفول برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز ملی خرما اظهار کرد: دزفول ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینه تولید خرما دارد و با گسترش نخلستانها و استفاده از فناوری روز، در آیندهای نزدیک به یکی از قطبهای اصلی تولید خرما در کشور تبدیل میشود.
وی افزود: نخلداران منطقه باید با آخرین دانش و تکنیکهای روز دنیا در زمینه پرورش نخل و تولید خرما آشنا باشند به همین منظور، بخش آموزش و ترویج جهاد کشاورزی دزفول، برنامههای آموزشی مستمری را برای نخلداران تدارک دیده است تا سطح علمی و عملی آنها ارتقا یابد و بتوانند با چالشهای پیش رو، هوشمندانهتر مقابله کنند.
قمرزاده به عملکرد امسال دزفول و تولید ۱۵ تن خرما در هکتار اشاره کرد و ادامه داد: سال زراعی ۱۴۰۲، عملکرد خرما در نخلستانهای دزفول به ۳۲ تن در هکتار رسید و پس از هند بیشترین عملکرد را در جهان داشت؛ همین موضوع لزوم گسترش نخلستانها در شهرستان را توجیه خواهد کرد.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول بیان داشت: سطح زیر کشت نخل خرما در دزفول در حال حاضر حدود ۵۵ هکتار بوده که از این میزان ۳۸ هکتار نخل بارور و ۱۷ هکتار غیربارور است.
قمرزاده بر اهمیت تابآوری نخلستانها در برابر چالشهای کمآبی تاکید و تصریح کرد: نخلستانهای دزفول با وجود شرایط اقلیمی خاص منطقه، ظرفیت بالایی برای سازگاری با تنش آبی دارند؛ با برنامهریزی دقیق و استفاده از دانش روز، به دنبال افزایش این تابآوری هستیم تا تولید خرما در شرایط مختلف تضمین شود.
وی با اشاره به روشهای جبران خسارات ناشی از تنش آبی، گفت: در صورت بروز خسارت، اقدامات حمایتی از کشاورزان در دستور کار است ضمن اینکه ترویج و بهکارگیری روشهای نوین آبیاری مانند آبیاری قطرهای و زیرسطحی که متناسب با شرایط محیطی دزفول است در اولویت قرار دارد.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول افزود: این روشها بهینهسازی مصرف آب را به همراه دارند و کمک شایانی به حفظ منابع آبی میکنند.
وی از تلاشهای شبانهروزی نخلداران دزفولی قدردانی و ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همدلی، آیندهای درخشان در انتظار صنعت خرمای این شهرستان باشد.