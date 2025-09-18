پخش زنده
امروز: -
در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به همت قرارگاه جهادی کرامت در شهرستان نقده ۸۰ بسته لوازم التحریر تهیه و بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بشیر نیکنام مسیول قرارگاه جهادی کرامت در شهرستان نقده ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، با اشاره به فرار رسیدن سال تحصیلی گفت: در راستای رفع محرومیت برای دانش آموزان نیازمند ۸۰ بسته لوازم التحریر که شامل، کیف، دفتر و نوشت افزار که هر کدام به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده بین خانوادههای محله کرامت توزیع می شود.
وی افزود: در تابستان سالجاری جهت کمک به خانوادههای نیازمند بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع ایرزوگام تهیه که ۳۵ خانوار از این خدمات بهرهمند شدهاند.