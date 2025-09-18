پخش زنده
نیاز آبی محیط زیستی رودخانه قرهآغاج از سد سلمان فارسی رهاسازی شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، عباس قاعدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین گفت: با هدف حفظ پایداری زیستگاه رودخانه قرهآغاج، نیاز آبی محیط زیستی این رودخانه از سد سلمان فارسی رهاسازی شد.
وی افزود: در این مرحله ۱.۵ میلیون مترمکعب آب برای تامین نیاز زیست محیطی و حمایت از زیست بومهای آبی منطقه تخصیص یافت.
قاعدی ادامه داد: رودخانه قرهآغاج یکی از زیستگاههای مهم جنوب فارس محسوب میشود که در سالهای اخیر به دلیل کاهش منابع آبی با تهدیدهای جدی مواجه بوده است.