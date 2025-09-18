برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و وزارت بهداشت در آذربایجان شرقی
سیزدهمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،اکبر شوقی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی گفت:سیزدهمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی و وزارت بهداشت توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان برگزار شد که ۸۵۷۵ نفر در آن حضور داشتند و از این بین ۴هزار و ۳۶۳ نفر آقا و ۴هزار و ۲۱۲ نفر خانم بودند که در ۴ حوزه امتحانی در سطح استان با هم رقابت کردند.
گفتنی است نتایج برگزیدگان این آزمون ماه آینده در سامانه hrtc.ir جهاد دانشگاهی منتشر خواهد شد.