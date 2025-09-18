پخش زنده
امام جمعه اصفهان: مسئولان ومدیران امور فرهنگی را با جدیت دنبال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اصفهان تاکید کرد: بدانیم که امروز در شرایطی قرار گرفتهایم که از یک سو توطئههای دشمن و از سمت دیگر بهره برداری غلط از فناوریهای جدید وجود دارد.
آیت الله طباطبایی نژاد افزود: بنابراین برای مقابله با دشمنان نباید دست روی دست گذاشت و مسئولان و مدیران لازم است به انجام کارهای فرهنگی با جدیت ادامه دهند.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد: دراین شرایط نیروهای بسیج، سپاه، جامعه روحانیت و تمامی مدیران و مسئولان دستگاه ها، مساجد را تقویت کنند، چرا که مسجد سنگر است هم به دلیل اینکه در آن فعل ثواب صورت میگیرد و هم اینکه مکان مهمی برای جنگ با دشمن است.
سید مهدی سیدین نیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ودبیر این جلسه هم با تاکید بر اهمیت زیست عفیفانه در جامعه طرح ملی طوبی را که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب و به استانها ابلاغ شده برای اعضای حاضر در جلسه تشریح کرد. محمد علی احمدی فرماندار اصفهان نیز تشکیل کمیتهای به ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را به منظور اجرای این طرح ضروری خواند و افزود: شورای فرهنگ عمومی محلی برای حل مسائل و مشکلات با راهکارهای فرهنگی و ایجابی است.