فرماندار دامغان : جشنواره ملی پسته ششم ، هفتم و هشتم آبان ماه در دانشگاه دامغان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرماندار دامغان در نشست برنامه ریزی برای برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره ملی پسته گفت : تلاش می کنیم این دوره با رویکردی متفاوت، برنامههایی کاربردیتر، متنوعتر و با محتوای غنیتر برای معرفی توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای صنعتی، معدنی و بهویژه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری برگزار شود.
نوچهناسار گفت: اهداف مهم این دوره ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی هویت تاریخی دامغان و ارتقای سطح علمی و آموزشی کشاورزان پستهکار است.