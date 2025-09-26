به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرماندار دامغان در نشست برنامه ریزی برای برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره ملی پسته گفت : تلاش می کنیم این دوره با رویکردی متفاوت، برنامه‌هایی کاربردی‌تر، متنوع‌تر و با محتوای غنی‌تر برای معرفی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی، معدنی و به‌ویژه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار شود.

نوچه‌ناسار گفت: اهداف مهم این دوره ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی هویت تاریخی دامغان و ارتقای سطح علمی و آموزشی کشاورزان پسته‌کار است.