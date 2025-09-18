به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جمعی از هنرجویان هنرکده نگاره شهرکرد در نمایشگاهی گروهی با عنوان «سمت نور» آثار نقاشی و طراحی خود را نگارخانه شهید شهرانی این شهر به نمایش گذاشتند.

در نمایشگاه سمت نور ۱۴۰ تابلوی نقاشی از ۳۰ هنرمند کودک، نوجوان و بزرگسال در معرض دید قرار گرفت.

موضوع آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه گروهی نقاشی سمت نور، آزاد بوده و با استفاده از رنگ روغن، مدادرنگی، آبرنگ، سیاه قلم، طراحی، پاستل گچی، پاستل روغنی، گواش و اکریلیک به روی بوم نقش بسته است.

نمایشگاه نقاشی به سمت نور در نگارخانه شهید شهرانی مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد دایر شده است.