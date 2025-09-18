پخش زنده
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه شاهرود از تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی، کشاورزی، تولیدی، دانشگاهها و اماکن نظامی برای فصل زمستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حسین عبدلی گفت: واحدهای مذکور باید در سامانه صدف تقاضای سوخت مورد نیازشان را ثبت کنند.
وی افزود: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه شاهرود از اردیبهشت ماه برای فصل زمستان سوخت ذخیره میکند تا در فصل سرما بتواند آن را توزیع کند، اما شرط بهره گیری از این سوخت، نام نویسی در سامانه است.
عبدلی با بیان اینکه شرکت نفت به مصرف کنندگان تجاری، صنعتی، تولیدی، کشاورزی و بخش خانگی روستاهای فاقد سوخت، فراوردههای نفتی را میرساند، افزود: شرکت ملی نفت منطقه شاهرود نفت و سوخت مورد نیاز زمستان را تأمین و ذخیره سازی کرده است.