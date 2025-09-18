به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سردشت گفت: امسال بیش از یکهزار تن سماق از باغ‌های این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شده است.

احمد علی‌پور افزود: در حال حاضر حدود یکهزار و ۳۰۰ هکتار از باغ‌های این شهرستان به کشت سماق اختصاص یافته که این وسعت، این شهرستان را به قطب تولید این محصول در سطح منطقه و کشور تبدیل کرده است.

علی پور اظهارکرد: به دلیل بروز سرمازدگی در بهار و گرمای شدید تیرماه، میزان برداشت سماق در شهرستان سردشت در مقایسه با پارسال حدود ۲۰ درصد کاهش یافت، اما همچنان این شهرستان سهم مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی دارد.

وی، با بیان اینکه سماق این شهرستان به صورت کاملاً طبیعی و بدون استفاده از سموم و کود‌های شیمیایی تولید می‌شود، گفت: کیفیت بالای محصول سردشت به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جنگلی منطقه است و همین ویژگی موجب شده سماق این شهرستان به عنوان یک برند شناخته‌شده در بازار‌های داخلی مطرح باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سردشت اضافه کرد: میانگین برداشت سماق در سردشت حدود یک تُن در هر هکتار است و با توجه به شرایط مطلوب خاک و آب‌وهوا، توسعه کشت این محصول می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار برای بهره‌برداران، به افزایش درآمد خانوار‌های روستایی و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

سماق در مزارع شیب‌دار و دیم سردشت به صورت نهال و پاجوش کشت می‌شود و به دلیل طعم ترش، رنگ زیبا و بوی مطبوع، از مرغوب‌ترین انواع سماق در کشور به شمار می‌رود.