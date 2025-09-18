به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان گفت: در سال زراعی جاری، بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان فارسان به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته است.

شیرزاد کرمی افزود: با توجه میانگین عملکرد۷۰ تن در هکتار پیش بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ هزار تن علوفه از این سطح برداشت شود که بخش عمده‌ای از این محصول برای تأمین خوراک دام در واحد‌های دامداری شهرستان و استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

جواد امانی رئیس اداره تولیدات گیاهی این مدیریت با تاکید رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان، برای افزایش بهره‌وری و حفظ منابع آبی و همچنین کشاورزی پایدار از کشاورزان درخواست کرد از سامانه‌های آبیاری تیپ و بارانی که نقش مهمی در کاهش هدررفت آب و افزایش بازده تولید دارند در مزارع خود استفاده کنند.