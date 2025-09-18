به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد این رزمایش همزمان با نخستین سفر «براد کوپر» فرمانده جدید سنتکام با هدف ادعایی بهبود توانایی کشف، رهگیری و انهدام تهدید‌های نوظهور پهپادی برگزار شد.

ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد رزمایش مشترک ضد پهپادی واشنگتن و ریاض در شمال عربستان با استفاده از مهمات جنگی بر هدف مقابله با حملات پهپادی و بهبود توانایی شناسایی، رهگیری و از بین بردن تهدیدات پهپادی مدرن تمرکز داشته است.

ژنرال «براد کوپر» فرمانده سنتکام به همراه سرلشگر «فیاض بن حامد الرویلی» رئیس ستاد کل نیر‌های مسلح عربستان از «مرکز آزمایش‌های یکپارچه شن‌های سرخ» (رد سندز) در منطقه شمالی این کشور بازدید کردند.

کوپر گفت: تهدیدات ناشی از گسترش پهپاد‌های پیشرفته، یک چالش است و همکاری با شرکای منطقه برای نوآوری و سازگاری، از هر زمان دیگری مهم‌تر شده است. رزمایش «رد سندز» توانایی و تجربیات آمریکا، عربستان و صنعت دفاعی را برای شناسایی بهترین سامانه‌ها در زمینه کشف، رهگیری و از بین بردن تهدیدات هوایی مدرن پهپادی، گرد هم آورد.

این رزمایش از روز یکشنبه ۱۶ شهریور (هفتم سپتامبر) در «میدان شمال-۲» در شمال عربستان برگزار شد و بیش از ۳۰۰ نفر در آن شرکت کرده و ۲۰ سامانه برای مقابله با پهپاد‌های متخاصم به کار گرفته شد. بنا به ادعای ارتش آمریکا، «مرکز آزمایش‌های یکپارچه شن‌های سرخ» مکانی برای آزمایش و توسعه فناوری‌ها، تاکتیک‌ها و رویه‌ها برای مقابله با تهدیدات نوظهور پهپادهاست.

این چهارمین دوره رزمایش «رد سندز» بود و نقطه اوج توسعه سریع نمونه‌های اولیه و تاکتیک‌های دفاعی یکپارچه محسوب می‌شد که از نخستین رزمایش در سال ۲۰۲۳ تاکنون شکل گرفته‌اند.