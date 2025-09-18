رزمایش تهیه و توزیع هزار بسته لوازم‌التحریر، کیف و کفش میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، با حضور اسماعیل دهستانی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، رزمایش تهیه و توزیع هزار بسته لوازم‌التحریر، کیف و کفش میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار استان یزد برگزار شد.

این رزمایش به همت مؤسسه خیریه آبشار عاطفه‌های یزد و با هدف حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار شد.

ارزش هر بسته حمایتی شامل لوازم‌التحریر، کیف و کفش بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

دهستانی در این برنامه ضمن قدردانی از مشارکت خیران و برگزارکنندگان، بر لزوم تداوم اقدامات حمایتی تأکید کرد و گفت: هدف نهایی این‌گونه فعالیت‌ها ایجاد فرصت برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان در سراسر استان یزد است.