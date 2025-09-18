به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: با گزارش ماموران پلیس آگاهی امیدیه، پرونده‌ای با عنوان کشف ۱۰۰ راس دام زنده قاچاق برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی امیدیه به پرونده قاچاق ۱۰۰ راس دام به ارزش ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

طیبی ادامه داد: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی پیرامون حمل کالای قاچاق، تخلف قاچاق را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.