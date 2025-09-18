به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در آستانه شروع ماه مهر و سال تحصیلی جدید موسسه خیریه پویندگان راه نجات و انجمن حمایت از زندانیان آبادان، ۳۰۰ بسته ملزومات مدرسه شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد رنگی، پاک‌کن را بین خانواده‌های زندانیان این شهرستان توزیع کردند.

این اقلام در آیینی سرشار از شور و نشاط برگزار شد. نمایش تئاتر با موضوعات آموزشی و تربیتی، اجرای موسیقی کودکانه، لحظاتی مفرح و شادی‌بخش برای کودکان رقم زد.

علیرضا پاسلار، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان آبادان، در این آیین تلاش‌های خیران و حامیان این حرکت ارزشمند و قدردانی کرد.

همچنین آقای سید جاسم موسوی، از حامیان اصلی و مدیرعامل موسسه این موسسه، مورد تجلیل ویژه قرار گرفت که تهیه و تأمین لوازم‌التحریر مورد نیاز این کودکان، به همت وی انجام شد.