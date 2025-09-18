به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در حاشیه برگزاری نخستین اکسپوی بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اصفهان تفاهم‌نامه همکاری پنج‌جانبه برای بهسازی کوره‌های آجرپزی استان اصفهان با سرمایه‌گذاری دو هزار میلیارد تومانی (دو همتی) شرکتی فولادی به عنوان گامی مهم در کاهش مصرف گاز و آلودگی با محوریت استانداری اصفهان منعقد شد.

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، در حاشیه نخستین اکسپوی بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اصفهانکه با پیگیری‌های استاندار اصفهان برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری پنج‌جانبه برای بهسازی کوره‌های آجرپزی استان اصفهان با سرمایه‌گذاری دو هزار میلیارد تومانی (دو همتی) شرکتی فولادی در جنوب کیش امضا شد. این طرح که حاصل پیگیری‌های مستمر از نمایشگاه سرمایه گذاری است، با هدف جایگزینی کوره‌های سنتی هافمن با کوره‌های مدرن رولری، به کاهش چشمگیر مصرف گاز و آلودگی هوا کمک خواهد کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، این شرکت سرمایه‌گذاری اولیه ۲ هزار میلیارد تومانی (با قابلیت افزایش تا ۳ هزار میلیارد تومان) را برای بهسازی کوره‌های آجرپزی استان اصفهان، به‌ویژه کوره‌های واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان، بر عهده می‌گیرد. این کوره‌ها که به دلیل مصرف بالای انرژی و آلودگی‌های زیست‌محیطی تحت نظارت قانونی قرار دارند، با فناوری مدرن یک شرکت دانش‌بنیان داخلی به‌روزرسانی خواهند شد.

این کوره‌های جدید که کاهش قابل توجهی در مصرف گاز به ازای هر تن آجر دارند، مصرف سوخت را به شدت کاهش داده و به اهداف زیست‌محیطی استان کمک می‌کنند.

در این تفاهم‌نامه که با حضور استاندار اصفهان، مدیران کل شرکت گاز، اداره کل صمت، شرکت فولادی درجنوب کیش و شرکتی دانش‌بنیان به امضا رسید، هر یک از طرفین نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

استانداری اصفهان به عنوان نهاد محوری، مسئولیت اجرای سند بهسازی آجر استان را بر عهده دارد. شرکت گاز اصفهان نقش اصلی را در مدیریت و نظارت بر کاهش مصرف و صدور گواهی صرفه‌جویی ایفا می‌کند و اداره کل صمت نیز وظیفه تشویق و ترغیب کارخانجات آجرپزی برای پیوستن به این طرح را بر عهده دارد.