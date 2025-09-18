پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مراسم قرعه کشی رقابتهای کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد .
در وزن ۸۲ کیلوگرم غلامرضا فرخی ملی پوش استانمان، امروز در دور اول به مصاف شین جی لی از چین میرود و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور دوم با اریک زیلواسی از مجارستان پیکار خواهد کرد .
در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدمهدی کشتکار دیگر نماینده فارس شنبه ۲۹ شهریور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دیدار مورتن تورسن از نروژ و بوشینگ هوانگ از چین میرود