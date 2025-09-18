پخش زنده
در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس تیم فجر شهید سپاسی شیراز فردا از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پارس میزبان تیم ذوبآهن اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس تیم فجر شهید سپاسی شیراز فردا از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پارس میزبان تیم ذوبآهن اصفهان است. شهرداری شیراز اعلام کرده با هدف تسهیل تردد شهروندان و هواداران این مسابقه، خدمات خطوط یک و ۲ قطار شهری شیراز فردا جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ رایگان است . باشگاه فجر همچنان پیگیر بازگرداندن سه امتیاز منفی است که به دلیل مشکلات زیرساختی ورزشگاه پارس در ابتدای فصل از این تیم کسر شد.
تیم فجر در سه بازی اخیر، ۲ تساوی خارج از خانه مقابل پرسپولیس و خیبر خرمآباد صدرنشین کسب کرده و در خانه نیز گلگهر را شکست داده است.