معاون سپاه پاسداران: دشمن در پی تحریف واقعیت‌ها، القای ناامیدی و تضعیف وحدت ملت ایران است، اما این ملت با بصیرت و روایت‌گری صحیح، توطئه‌ها را ناکام خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست سیاسی نخبگان بسیج اقشار کرمان گفت:. هدف دشمن در جنگ روایت‌ها، تحریف واقعیت‌ها، سیاه‌نمایی، وارونه‌نمایی و دستکاری در بخشی از حقیقت‌ها است؛ آنها با تصویرسازی‌های دروغین تلاش می کنند با تطهیر چهره‌های فاسد و وابسته ،چهره‌های خائن را پاک نشان دهند تا مردم را فریب دهند. ما باید از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.

سردار جوانی ادامه داد:مقام معظم رهبری فرمودند: «به قله نزدیکیم، خستگی ممنوع». این حرکت به سمت قله، با عصبانیت دشمن مواجه شده و آنان را به اشتباهات محاسباتی سوق داده است. دشمنان تصور می‌کردند که می‌توانند با حمله به ایران، این حرکت را متوقف کنند و ایران را تسلیم کنند، همانطور که صدام با تصور پشتیبانی قدرت‌های جهانی، جنگی علیه ایران شروع کرد. اما دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران نشان داد که این تصور غلط بود و این ملت هیچگاه تسلیم نمی‌شود.

وی افزود: همین اشتباهات محاسباتی دشمنان در طول تاریخ ادامه داشته است. در حال حاضر، دشمنان در تلاش‌اند تا با طراحی جدید، اهدافی مانند تضعیف ساختار‌های دفاعی ایران، سلطه بر ایران و تجزیه آن را پیگیری کنند. اما با بصیرت افزایی و جهادگران، ملت ایران از این تهدیدات عبور خواهد کرد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه هر اقدامی، اگر به هنگام و متناسب با شرایط باشد اثربخش می‌شود گفت: رهبر معظم انقلاب در شب عاشورا به مداح اهل بیت گفت:‌ای ایران بخوان و این درس بزرگی بود برای کسانی که در پی بصیرت افزایی هستند.

سردار جوانی افزود: با بازگشایی مدارس ودانشگاهها باید فلسفه‌ای" ایران بخوان "برای دانش آموزان تبیین شود و آنها بدانند دشمن با وجود اینکه تاکید می‌کند مشکلش با جمهوری اسلامی است، اما ایران را نشانه رفته است.

معاون سیاسی سپاه افزود: غرب ۵ سیاست را در قبال مردم ایران پیگیری می‌کند که کوچک سازی و تجزیه ایران مهم‌ترین آنهاست.

وی سیاست عقب نگه داشتن ایران و جلوگیری از پیشرفت، انزوا ، وابسته کردن و نابودی هویت اسلامی را چهار سیاست دیگر غرب دانست و گفت: ملت ایران با احیای خودباوری، جلوی سیاست‌های غرب ایستاده، زیرا این ملت، ملت امام حسین است و سربلندی این ملت در ایستادگیست.

سردار جوانی با اشاره به نقش کلیدی رهبر معظم انقلاب در مدیریت جنگ اخیر گفت: دشمن با تصور پیروزی سریع نقشه‌های دقیقی برای سقوط تهران و تجزیه ایران کشیده بود، حتی نشست‌هایی برای دوران پس از جمهوری اسلامی برگزار کرده بودند، اما رهبر معظم انقلاب در همان ساعات اولیه خطاب به دشمن فرمودند: اشتباه کردید بیچاره خواهید شد این نگاه توحیدی و اعتماد به نصرت الهی بود که محاسبات دشمن را به‌هم ریخت.

معاون سیاسی سپاه با تاکید بر اهمیت وحدت ملی گفت: دشمن ایران را هدف گرفته و هرکس که ایرانی است باید پای کار بیاید. محور این وحدت ولایت فقیه است ؛همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور آسیب نرسد امروز نیز تبعیت از ولایت و انسجام ملی رمز پیروزی در برابر جنگ ترکیبی دشمن است.