به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا سلطانی اظهار کرد: در یک عملیات مشترک، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا با همکاری نیروی انتظامی و اداره دامپزشکی، از عرضه ۶۰ کیلوگرم ماهی تلف شده و غیرقابل مصرف که توسط یک سودجو جمع آوری شده بود، جلوگیری و فرد متخلف را دستگیر کردند.

وی افزود: این عملیات بر اساس گزارش میدانی یگان حفاظت محیط زیست اندیکا مبنی بر جمع آوری لاشه ماهیان از حاشیه مزارع پرورش ماهی توسط یک فرد سودجو کلید خورد و با دریافت این گزارش، اداره دامپزشکی شهرستان بلافاصله با نیروی انتظامی هماهنگی‌های لازم را برای آغاز اقدامات قانونی انجام داد.

سلطانی با تأیید اینکه محموله کشف شده دارای تغییرات ظاهری (رنگ، بو و مزه) بود، بیان داشت: این محموله به وزن ۶۰ کیلوگرم به طور کامل غیرقابل مصرف تشخیص داده شد و با دستور مقام قضایی، مراحل معدوم سازی و دفن بهداشتی آن با نظارت نیروی انتظامی انجام گرفت و فرد متخلف نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.