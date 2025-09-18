به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول اورژانس جوین گفت: نبود پزشک متخصص و امکانات تشخیصی در بیمارستان نقاب، نیروها و خودروهای اورژانس را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

مرتضی سیدآبادی، دلیل عمده این اعزام‌ها را نبود پزشک متخصص ، نورولوژی و تجهیزات سی‌تی‌اسکن در نقاب دانست و افزود: به خاطر تصادفات زیاد منطقه، تقریباً هر ماه ۵ تا ۶ مورد نیز با هلیکوپتر اعزام می‌شوند.

مسئول اورژانس جوین تعداد نیروهای این مجموعه را حدود ۴۰ نفر اعلام کرد و عنوان داد: روزی ۴ بار بین نقاب و سبزوار انتقال بیمار داریم و هر اعزام ۴ ساعت زمان می‌برد. یعنی روزانه ۱۶ ساعت آمبولانس‌های ما در مسیر هستند که این موضوع استهلاک زیادی به خودروها وارد می‌کند و ما ناگزیر از خیران برای جبران ان کمک میگیریم.

سیدآبادی،افزود: ما در حال حاضر چهار پایگاه فعال و یک انکال اعزام ۲۴ ساعته داریم که هم اعزام‌های بیمارستانی و هم ایستگاه راه‌آهن را پوشش می دهد.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال ۲۳۵۶ مأموریت توسط اورژانس ۱۱۵ جوین انجام شده است افزود: بیشتر این مأموریت‌ها مربوط به تصادفات ، سی تی اسکن و موارد قلبی‌عروقی بوده است.