فعالیت روزانه ۱۶ ساعت آمبولانسهای نقاب جوین برای انتقال بیمار به سبزوار
فعالیت روزانه ۱۶ ساعت آمبولانسهای جوین برای اعزام بیمار به سبزوار باعث فرسودگی آمبولانسها شده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول اورژانس جوین گفت: نبود پزشک متخصص و امکانات تشخیصی در بیمارستان نقاب، نیروها و خودروهای اورژانس را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
مرتضی سیدآبادی، دلیل عمده این اعزامها را نبود پزشک متخصص ، نورولوژی و تجهیزات سیتیاسکن در نقاب دانست و افزود: به خاطر تصادفات زیاد منطقه، تقریباً هر ماه ۵ تا ۶ مورد نیز با هلیکوپتر اعزام میشوند.
مسئول اورژانس جوین تعداد نیروهای این مجموعه را حدود ۴۰ نفر اعلام کرد و عنوان داد: روزی ۴ بار بین نقاب و سبزوار انتقال بیمار داریم و هر اعزام ۴ ساعت زمان میبرد. یعنی روزانه ۱۶ ساعت آمبولانسهای ما در مسیر هستند که این موضوع استهلاک زیادی به خودروها وارد میکند و ما ناگزیر از خیران برای جبران ان کمک میگیریم.
سیدآبادی،افزود: ما در حال حاضر چهار پایگاه فعال و یک انکال اعزام ۲۴ ساعته داریم که هم اعزامهای بیمارستانی و هم ایستگاه راهآهن را پوشش می دهد.
وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال ۲۳۵۶ مأموریت توسط اورژانس ۱۱۵ جوین انجام شده است افزود: بیشتر این مأموریتها مربوط به تصادفات ، سی تی اسکن و موارد قلبیعروقی بوده است.