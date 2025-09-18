مسابقات مقدماتی ۴ وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در شهر زاگرب کشور کرواسی برگزار شد و ۳ نماینده کشورمان به دیدار پایانی راه پیدا کردند و یک نماینده راهی دیدار رده بندی شد.

صعود احمدی، فرخی و میرزا زاده به دیدار پایانی؛ عبدولی در رده بندی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در مرحله مقدماتی ۴ وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله در مصاف با آرتیوم دلیانیو از مولداوی با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. احمدی در این مرحله مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان ۴ دوره جهان از آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد و به دیدار پایانی راه پیدا کرد. وی در این دیدار با لولویا واختانگ از گرجستان پیکار می کند.

در وزن ۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر مارکوس سانچز از اسپانیا را شکست داد. وی در دور سوم با نتیجه ۶ بر صفر یریسکلدی ماکسات اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ سانان سلیمانوف نایب قهرمان جهان از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عبدولی در این مرحله در مصاف با مالخاس آمویان قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از ارمنستان ۵ بر ۱ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی، در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر شین جی لی از چین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر اریک زیلواسی از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رامون بتشارت از سوئیس را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۱ از سد کارلو کودریچ از کرواسی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف گلا بولکوادزه از گرجستان می‌رود.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مارکو کوسیویچ از کرواسی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۴ و ضربه فنی الیاس کوسمانن از فنلاند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. میرزازاده در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ ونهائو جیانگ از چین را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف داریوش ویتک از مجارستان می‌رود.