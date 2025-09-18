پخش زنده
محقق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در یک مطالعه علمی، تکنیک ذهن آگاهی باعث بهبود زندگی بیماران سرطانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرشته راستی متخصص سلامت باروری گفت: بیماران مبتلا به سرطان پس از درمانهای رادیوتراپی، شیمی درمانی دچار عوارضی در کاهش کیفیت زندگی خود میشوند.
وی افزود: در یک پژوهش و کارآزمایی بالینی ثبت شده، تعدادی از بانوان مبتلا به سرطان تحت درمان "ذهن آگاهی" قرار گرفتند.
راستی گفت: بعد از مداخلات و برگزاری ۸ جلسه ۹۰ دقیقهای ذهن اگاهی، بهبود قابل توجهی در عملکرد و بهزیستی این بانوان مشاهده شد.
به گفته وی؛ بر اساس این تحقیق، ارتقا کیفیت زندگی با "ذهن اگاهی" مشهود بوده است.