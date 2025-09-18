همزمان با ۲۷ شهریور، روز بزرگداشت استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب فارسی، بنیاد فردوسی برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری در سراسر کشور، تدارک دیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، یاسر موحد فر، دبیرکل بنیاد فردوسی، با حضور در استودیو برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر گفت:همایش بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب فارسی امروز در تبریز برگزار شد، امیدوار هستیم که در ویژه برنامه‌هایی که از فردا آغاز می‌شود، به مدت یک هفته برنامه‌های گوناگون و پرباری داشته باشیم.

وی افزود:بنیاد فردوسی در دو دهه اخیر تلاش کرده با ثبت ملی و جهانی فعالیت‌های فرهنگی، از جمله هزاره شاهنامه فردوسی، نقالی، آیین‌های پهلوانی و چوگان، فرهنگ ایرانی را ترویج دهد.

وی گفت:یکی از خبر‌های خوش این است که برنامه‌ای به نام «فردوسی‌نامه» را ضبط کرده‌ایم که از پاییز از رادیو نمایش پخش خواهد شد.

آقای موحد فر درباره آموزش شاهنامه به کودکان و نوجوانان وی گفت: کتاب‌های آموزشی و نمایشی شاهنامه، از جمله «شاهنامک» و «۳۶۵ روز با شاهنامه فردوسی»، برای جوانان و بزرگسالان طراحی شده است و قرار است این آثار به زبان سیریلیک برای مسابقه بین‌المللی شاهنامه‌خوانی در تاجیکستان ترجمه شود.

وی افزود: کتاب‌های دیگری شامل «تاریخ تمدن گمشده ایران»، «هفت‌خوان رستم‌دستان» و مجموعه آثار هنر‌های ایرانی-اسلامی نیز در دست انتشار است تا نسل‌های جدید با فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی آشنا شوند.

موحد فر درباره مکان برگزاری برنامه‌ها وی گفت: آیین گشایش پنجمین جشنواره حکمت ملی فردوسی روز جمعه ۲۸ شهریور از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در موزه رضا عباسی برگزار می‌شود. همچنین سرای اهل قلم خانه کتاب، پاتوق نویسندگان و پژوهشگران خواهد بود و شنبه، یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ میزبان اهالی فرهنگ و هنر است.

وی در پایان افزود: این ویژه برنامه‌ها شامل نقالی، شعرخوانی، شاهنامه‌خوانی و رونمایی از آثار هنری و کتاب‌های مرتبط با شاهنامه است و علاقه‌مندان می‌توانند در آن حضور داشته باشند.