به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در دیدار با محمدجواد نجارزاده مدیرعامل بانک ملی کشور، بر ضرورت پرداخت معوقات کارگران گروه ملی فولاد اهواز، حمایت از بخش تولید و افزایش سقف تسهیلات بانکی در حوزه صنعت و همچنین تسریع در پرداخت وام‌های ازدواج، جمعیت و مسکن تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات و چالش‌های گروه ملی فولاد اهواز از جمله معوقات حقوق کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و تعطیلی برخی خطوط تولید باید با ورود جدی بانک ملی برطرف شود، افزود: حقوق معوق کارگران در روز‌های آینده از محل منابع بانک ملی پرداخت می‌شود تا هم آرامش به فضای کارگری بازگردد و هم خطوط تولید با نشاط و پویایی ادامه فعالیت دهند.

موالی زاده افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم، مشکلات باشگاه استقلال خوزستان است که نیازمند حمایت بیشتر بانک ملی برای رفع محدودیت‌ها و تقویت این تیم جهت حضور مؤثر در لیگ برتر فوتبال کشور است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: بر اساس توافق صورت‌گرفته، مدیرعامل بانک ملی در روز‌های آینده به اهواز سفر خواهد کرد تا ضمن گفت‌و‌گو با کارگران گروه ملی، مطالبات آنان را به‌صورت میدانی بشنود و در جریان مسائل و دغدغه‌های آنان قرار گیرد.

موالی‌زاده با اشاره به شعار سال و تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، اظهار داشت: افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانک ملی به بخش صنعت و تولید استان به‌ویژه کارگاه‌های کوچک و متوسط ضرورت دارد و انتظار می‌رود این موضوع در اولویت همکاری‌ها قرار گیرد.

استاندار خوزستان در پایان تاکید کرد: تسریع در پرداخت وام‌های مرتبط با ازدواج، جوانی جمعیت و مسکن از دیگر مطالبات مهم استان است که مورد پذیرش و قول همکاری مدیرعامل بانک ملی قرار گرفت.