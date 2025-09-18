به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی جدید فیفا از تیم‌های ملی فوتبال اعلام شد و تیم ملی ایران با یک پله سقوط، در جایگاه ۲۱ جهان و دوم آسیا قرار گرفت.

در جدیدترین رده‌بندی فیفا، تیم ملی فوتبال اسپانیا به صدر جدول رسید. فرانسه و آرژانتین به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

سقوط یک‌پله‌ای ایران در این رده‌بندی در حالی رخ داده است که شاگردان امیر قلعه‌نویی در آخرین رقابت‌های ملی با شکست برابر ازبکستان به عنوان نایب‌قهرمانی تورنمنت کافا رسیدند.