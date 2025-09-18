به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس دانشگاه ملی مهارت کشور بااشاره به اینکه امسال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از تملک دارایی‌ها به این دانشگاه اختصاص یافته است، گفت: حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشکده و آموزشگاه‌های زیرمجموعه این دانشگاه اختصاص داده شده است.

غلامرضا زمانی افزود: بیش از ۳ هزار کارگاه و آزمایشگاه در دانشکده و آموزشکده‌های ملی مهارتی در سراسر کشور فعال است که اختصاص حدود هزارمیلیارد تومان درسال جاری، جوابگوی نیاز این تعداد کارگاه آموزشی نیست.

وی با اشاره به اینکه اعتبار دانشگاه ملی مهارت کشور امسال در مجموع در همه بخش‌ها حدود ۸۳ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است، افزود: به طور کلی اعتباراتی که از سوی دولت به دانشگاه ملی مهارت درمقایسه با دیگر دانشگاه‌های کشور اختصاص داده شد، کم است.

وی با بیان اینکه از ۱۹۰ هزار دانشجوی این دانشگاه ۳۶ هزار نفر در خوابگاه هستند تاکید کرد: بیش از ۲۰۰ خوابگاه برای دانشجویان نیاز است.

زمانی، تعداد دانشجویان دانشگاه ملی مهارت در کشور را حدود ۱۹۰ هزار نفر در ۱۸۳ دانشکده وآموزشکده زیرمجموعه این دانشگاه بیان کرد و افزود: این دانشجویان در ۱۲۱ شهر کشور ودر دانشکده و آموزشکده در ۱۲۷ رشته کارشناسی، کارشناسی ارشد و کاردانی تحصیل می‌کنند.

وی افزود: با توجه به تنوع و گستردگی صنایع موجود در کاشان، ما به عنوان دانشگاه ملی مهارت، وظیفه داریم تا نیروی انسانی ماهر مورد نیاز این صنایع را تأمین کنیم. در همین راستا، ارتباط نزدیک‌تر بین دانشکده‌ها و صنایع می‌تواند تأثیر زیادی در توسعه بخش صنعتی شهرستان داشته باشد.

رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور در خصوص وضعیت ساختمان آموزشکده دخترانه در کاشان گفت: یکی از طرح‌های مهم ما در حال حاضر، توسعه ساختمان آموزشکده دخترانه کاشان است که یک دانشگاه با زیر بنای ۱۹ هزار متر مربع در ۴ طبقه با داشتن ۲۸ کلاس درس، ۱۸ کارگاله، نه اتلیه معماری سالن اجتماعات، سالن آمفی تتاتر و نماز خانه با کمک خیر کاشانی با اعتبار بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در حال احداث است که در سال آینده به بهره برداری می‌رسد.