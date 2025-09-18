پیکر مطهر جانباز ۷۰ درصد و آزاده دوران دفاع مقدس شهید محمود دولت آبادی در ساری تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم قدرشناس و دلداده به مکتب شهدا در مرکز دیار علویان، پس از اقامه نماز بر پیکر جانباز ۷۰درصد و آزاده دوران دفاع مقدس در امامزاده یحیی بن زید ساری، پیکر شهید محمود دولت آبادی را تا گلزار شهدای ملا مجدالدین این شهر تشییع و به خاک سپردند.

شهید دولت آبادی در سن ۱۶ سالگی به صورت داوطلب جهت دفاع از ارزش‌های اسلام و میهن اسلامی در دفاع مقدس وارد مناطق جنگی شد و پس از مجاهدت‌های گوناگون در منصب فرمانده به مدت سه سال با توجه به جراحت شدید جنگی در اسارت دشمن بعث قرار داشت.

جانباز ۷۰ درصد و آزاده دفاع مقدس شهید محمود دولت آبادی با پایان جنگ تحمیلی در تبادل اسرا به میهن بازگشت و پس از آزادی در مناصب خود، به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در ترویج و نشر ارزش‌های پرداخت.

شهید دولت آبادی که سال‌ها مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان را عهده دار بود، پس از طی سال‌ها رنج ناشی از جانبازی و اثرات جنگ تحمیلی، بالاخره در شامگاه چهارشنبه ۲۵شهریور ۱۴۰۴ در منزل استیجاری خود در ساری به فیض شهادت نائل آمد