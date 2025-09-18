رئیس اداره عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی استان بوشهر گفت: با افزوده شدن چندین دوربین نظارتی، به‌زودی در بوشهر، سرعت رانندگی هم به‌صورت نقطه‌ای و هم میانگین معیار جریمه خواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس اداره عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی استان بوشهر در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما گفت: در مرکز استان با همکاری شهرداری، دوربین‌های نظارتی در تقاطع‌ها و میادین افزایش یافته‌اند که هدف آن پایش بیشتر رفتار رانندگان است.

سرهنگ کاظم پناه افزود: در گذر‌های بزرگ‌راهی مانند امام علی، آزادی، شهید قرِنی، بلوار شهدای دریایی و ساحلی بوشهر دوربین‌های ثبت تخلف نصب شده‌اند.

او ادامه داد: به‌زودی در کنار ثبت سرعت نقطه‌ای و لحظه‌ای در زیر دوربین، میانگین سرعت طول مسیر در این خیابان‌ها نیز محاسبه و در صورت تخلف اعمال قانون می‌شود.

سرهنگ پناه اضافه کرد: از رانندگان می‌خواهیم که در تمام مسیر رفتار خود در رانندگی را تنظیم کنند تا جریمه نشوند.

رئیس اداره عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی استان بوشهر گفت: در راه‌های برون‌شهری استان نیز با تلاش‌هایی که شده، دوربین‌ها به‌گونه‌ای هستند که میانگین سرعت در طول مسیر را محاسبه می‌کنند تا رانندگی ایمن شود و تصادف‌ها کاهش یابد.