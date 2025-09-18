پخش زنده
دبیر ستاد اقامه نماز استان گفت: ۹۰ برنامه حال حاضر این ستاد متمرکز در مدارس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام رنجبردر گردهمایی دبیران ستاد اقامه نماز استان در شاهین شهر افزود: با اجرای طرح امین هزار نفر از بانوان و آقایان طلبه با تمرکز بر روی موضوع نماز در مدارس حاضر خواهند شد.
وی افزود: هر کدام از این افراد موظف به پنج ساعت فعالیت تریوجی روزانه در مدارس هستند.
دبیر ستاد اقامه نماز استان گفت: پاسخگویی به مسایل شرعی و شبهات دیگر سرفصل برنامه ریزی شده برای مدارس است.
حجت الاسلام رنجبر افزود: حضور مدیران و معلمان به عنوان الگوی دانش آموزان در امر اقامه نماز از جایگاه ویژهای برخوردار است و از این رو باید به این امر اهتمام ورزید.