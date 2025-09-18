گروه جهادی شهید عباس حسین‌نژاد سپاه ناحیه مالک اشتر شهرستان بوشهر در آستانه سال تحصیلی جدید با همکاری نیکوکاران، ۱۵۰ بسته تحصیلی شامل کیف و نوشت‌افزار و ۲۰ جفت کفش آماده و به دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهرستان بوشهر اهدا کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ فرمانده سپاه ناحیه مالک اشتر شهرستان بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: گروه جهادی عباس حسین‌نژاد حوزه دانش‌آموزی شهید فهمیده سپاه ناحیه بوشهر برای کمک به دانش‌آموزان کم‌برخوردار به‌ویژه روستا‌های شهرستان بوشهر کیف، نوشت‌افزار و کفش خریداری کرد.

سرهنگ غلامرضا شهابی افزود: ۱۵۰ بسته کیف و نوشت‌افزار برای این دانش‌آموزان در آغاز سال نوی تحصیلی آماده شده که بر پایه شناساییِ انجام‌شده، به‌دست آنان می‌رسد.

او اضافه کرد: ۲۰ جفت کفش هم خریداری شده که به برخی از آنان داده خواهد شد؛ این کار نیکو هم به‌مناسبت سال تحصیلی جدید و هم هفته دفاع مقدس انجام شده است تا این دانش‌آموزان هم بتوانند با داشتن نوشت‌افزار مناسب درس بخوانند.