به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در طرح بین نسلی که با همت هیئت ورزش‌های همگانی پنج شنبه‌ها در بوستان‌های سطح شهر برگزار می‌شود، پدربرزگ‌ها و مادر بزرگ‌ها، پدران و مادران و نوه‌ها در قالب بازی‌ها و مسابقات متنوع با یکدیگر رقابت می‌کنند و در پایان به تیم‌های برتر جوایزی اهدا می‌شود.

طرح ورزشی بین نسلی امروز در بوستان لاله برگزار شد و پنج شنبه هفته آینده، بوستان علوی از ساعت ۱۷ پذیرای خانواده‌ها در قالب ۳ نسل خواهد بود.