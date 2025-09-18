پخش زنده
طرح بین نسلی به همت هیئت ورزشهای همگانی پنج شنبهها در بوستانهای سطح شهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در طرح بین نسلی که با همت هیئت ورزشهای همگانی پنج شنبهها در بوستانهای سطح شهر برگزار میشود، پدربرزگها و مادر بزرگها، پدران و مادران و نوهها در قالب بازیها و مسابقات متنوع با یکدیگر رقابت میکنند و در پایان به تیمهای برتر جوایزی اهدا میشود.
طرح ورزشی بین نسلی امروز در بوستان لاله برگزار شد و پنج شنبه هفته آینده، بوستان علوی از ساعت ۱۷ پذیرای خانوادهها در قالب ۳ نسل خواهد بود.