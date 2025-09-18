به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران امروز در سفر به تایباد و بازدید از مرز دوغارون گفت: ۱۵ درصد از ارزش افزوده میزان واردات کالا از مناطق آزاد به کشور می تواند در بخش توسعه و آبادانی این مناطق تجاری و صنعتی هزینه شود.

محمدعلی بهپوری افزود: مناطق آزاد یک ظرفیت طلایی در حوزه تولید، صادرات مجدد، بسته بندی و تولید کالاهایی هستند که در این برهه حساس کشور به آنها نیاز دارد، بدون شک این کانون‌های اقتصادی در خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه برخی از کشورهای اروپایی بر علیه ایران تاثیر بسزایی داشته‌اند.

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه هشت منطقه آزاد در کشور فعالیت های اقتصادی خود را به تازگی آغاز کرده اند، ادامه داد: همه مناطق آزاد کشور از معافیت‌های مالیاتی، تخفیف سود بازرگانی و دیگر بسته‌های حمایتی متناسب با محور فعالیت خود برخوردار هستند.

وی گفت: حمایت و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی از سوی فعالان اقتصادی نقش زیادی در ایجاد اشتغال پایدار مناطق آزاد کشور دارند.

بهپوری افزود: امکان واردات کالا به مناطق آزاد کشور از همه کشورها فراهم شده است و هیچ گونه محدویتی در آن نیست.

وی با بیان اینکه همجواری سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون با افغانستان یک فرصت طلایی برای رونق فعالیت های اقتصادی کشور، خراسان رضوی و خطه مرزی تایباد به شمار می رود، بیان کرد: افغانستان نخستین و مهم ترین شریک اقتصادی ایران و خراسان رضوی است.

به گفته وی، گمرک دوغارون با قدمتی افزون بر ۱۰۵ سال یکی از گذرگاههای پایدار شرق کشور است.

مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: حضور و سرمایه گذاری فعالان اقتصادی و تجار افغانستان در منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در آینده ای نزدیک حوزه تجارت ایران و افغانستان را متحول خواهد کرد و زمینه ساز پویایی و شکوفایی این معبر رسمی خواهد شد.

نخستین کارگاه آموزشی ویژه کارکنان مناطق آزاد تازه تاسیس کشور با حضور «محمد علی بهپوری» مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به میزبانی شهرستان مرزی تایباد برگزار شد.

قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در جلسه علنی ۲۷ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و ۱۵ مهرماه همان سال رییس جمهور این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۱رای موافق، ۵۳ رای مخالف و هشت رای ممتنع با لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون موافقت کردند.

مطابق یکی از مواد این قانون به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود در استان‌ خراسان‌ رضوی در محدوده‌ خارج‌ از نقاط‌ جمعیتی‌ به‌ شرح‌ نقشه‌ مصوب، منطقه‌ آزاد تجاری- صنعتی‌ دوغارون‌ را ایجاد کند.

بیشترین حجم کار این منطقه ویژه اقتصادی، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.

پایانه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.