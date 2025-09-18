به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سید نعمت اله حسینی در خصوص اموال کشف شده محکومین پرونده رضایت خودرو گفت:تا کنون در بحث املاک ۷۰ پلاک ثبتی شامل مسکونی، تجاری و زراعی کشف شده که فرایند توقیف و کارشناسی آنها انجام شده است و مزایده این املاک نیز شروع شده است.

وی همچنین افزود: ۸۵ دستگاه خودرو نیز از این افراد کشف شده است که ۳۷ دستگاه در مزایده در سامانه ستاد بارگذاری شده است و ۲۸ عدد از سوی سامانه برنده اعلام شده است و مابقی خودرو‌ها نیز بعد از فرایند مزایده املاک در سامانه ستاد بارگذاری و به مزایده برگزار خواهد شد.

معاون اجرای احکام دادسرای قزوین در خصوص سایر اموال محکومین پرونده نیز اظهار داشت: مزایده تعدادی خطوط تلفن همراه هم برگزار شده است.

حسینی در ادامه در رابطه با کارخانه ، سردخانه و هلدینگ گفت:کارشناسی‌های لازم صورت گرفته که در ایام جاری ابلاغ نظر کارشناسی به اطلاع شکات خواهد رسید و مزایده کارخانه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به کشف ۱ کیلوگرم طلا و سهام بورس به ارزش یک میلیارد تومان بیان کرد: مزایده آنها نیز بزودی انجام خواهد شد.