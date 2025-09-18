پخش زنده
امروز: -
معاون اجرای احکام دادسرای قزوین در خصوص میزان اموال شناسایی شده شرکت رضایت خودرو توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سید نعمت اله حسینی در خصوص اموال کشف شده محکومین پرونده رضایت خودرو گفت:تا کنون در بحث املاک ۷۰ پلاک ثبتی شامل مسکونی، تجاری و زراعی کشف شده که فرایند توقیف و کارشناسی آنها انجام شده است و مزایده این املاک نیز شروع شده است.
وی همچنین افزود: ۸۵ دستگاه خودرو نیز از این افراد کشف شده است که ۳۷ دستگاه در مزایده در سامانه ستاد بارگذاری شده است و ۲۸ عدد از سوی سامانه برنده اعلام شده است و مابقی خودروها نیز بعد از فرایند مزایده املاک در سامانه ستاد بارگذاری و به مزایده برگزار خواهد شد.
معاون اجرای احکام دادسرای قزوین در خصوص سایر اموال محکومین پرونده نیز اظهار داشت: مزایده تعدادی خطوط تلفن همراه هم برگزار شده است.
حسینی در ادامه در رابطه با کارخانه ، سردخانه و هلدینگ گفت:کارشناسیهای لازم صورت گرفته که در ایام جاری ابلاغ نظر کارشناسی به اطلاع شکات خواهد رسید و مزایده کارخانه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به کشف ۱ کیلوگرم طلا و سهام بورس به ارزش یک میلیارد تومان بیان کرد: مزایده آنها نیز بزودی انجام خواهد شد.