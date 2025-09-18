تعیین راهبردهای اجرایی – قضائی برای بهبود خدمت‌رسانی به مردم و موضوع مولدسازی در قوه قضائیه در دیدار معاون قوه قضائیه با استاندار کرمان مورد تأکید قرار گرفت.

پیگیری بهبود خدمت‌رسانی به مردم و مولدسازی در قوه قضائیه

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه در دیدار استاندار کرمان، گفت: قوه قضائیه تنها نیمی از فضای موردنیاز خود را در اختیار دارد و تأمین فضای اداری از مطالبات اصلی مردم و همکاران قضائی است.

شاهرخیان افزود: برای اجرای طرحها توافق‌نامه‌هایی با استانداری‌ها منعقد شده که بر اساس آن دو سوم هزینه‌ها را قوه قضائیه و یک سوم استانداری یا شرکت‌های اقتصادی تأمین می‌ کنند

وی با اشاره به اغاز دور دوم سفر های رییس قوه قضاییه گفت : این سفرها تنها زمانی انجام می‌شود که مصوبات دور اول به طور کامل اجرا شده باشد.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه همچنین همکاری استانداری کرمان برای راه‌اندازی مرکز شوق زندگی برای ساماندهی امور اجتماعی از جمله کودکان کار و بی‌سرپرست را خواستار شد.

حجت الاسلام حمیدی رئیس کل دادگستری کرمان نیز درباره سفر آبان ۱۴۰۲ ریاست قوه قضائیه به استان گفت: بخشی از مصوبات این سفر از جمله تکمیل دادسرای رفسنجان و دادگستری زرند ناتمام مانده وتاکنون ۷ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرحها اختصاص یافته وطرح ۷ هزار متری دادگستری در هفت‌باغ نیز در دست ساخت است.

استاندار کرمان هم گفت : در برخی شهرستان‌ها برای تأمین فضای اداری، مجتمع‌های اداری پیش‌بینی شده اما تعدادی از آن‌ها نیمه‌تمام مانده است.

محمدعلی طالبی با اشاره به ظرفیت اعتبارات ملی و منابع مسئولیت‌های اجتماعی افزود: در استان کرمان منابعی از محل سهم معادن ایجاد شده که با هماهنگی شورای دستگاه‌های نظارتی و همکاری قوه قضائیه می‌تواند برای تکمیل پروژه‌های اداری و قضائی استان به‌کار گرفته شود.

استاندار کرمان همچنین مولدسازی را فرصتی برای رفع نیازهای اداری استان دانست و گفت: برخی ادارات در شهر کرمان در این زمینه ظرفیت‌های خوبی دارند.