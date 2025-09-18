پخش زنده
جنبش حماس برای همبستگی با غزه و مخالفت با تجاوز و گرسنگی فراخوان جهانی صادر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، جنبش حماس فراخوان جهانی صادر کرد که ادامه جنبش جهانی برای همبستگی با غزه و مخالفت با تجاوز و گرسنگی را خواستار می شود.
جنبش حماس اعلام کرد: ما خواستار مشارکت فعال در تظاهرات خشم در مقابل سفارتخانههای اسرائیل و آمریکا و سفارتخانههای کشورهای حامی اشغالگران هستیم. ما همچنین خواستار بسیج تمام امکانات برای حمایت از ناوگان جهانی الصمود هستیم که به سمت غزه در حرکت است تا از رسیدن آن به نوار غزه اطمینان حاصل کنیم و اشغالگران را از هدف قرار دادن آن برحذر میداریم.